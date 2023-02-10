В Москве муж сдал в ФСБ мать 30 детей за отказ купить ему одежду по брачному контракту

Неизвестный написал на жену жалобу в правоохранительные органы Москвы за то, что та не покупает ему одежду в соответствии с брачным контрактом. Мужчина направил письмо в полицию, прокуратуру и ФСБ с требованием взыскать с супруги обещанные вещи. Его заявление есть в распоряжении Лайфа.

В обращении супруг заявляет, что "две недели женат на прекрасной женщине" и у них есть общие дети. Единственная проблема — жена нарушила прописанное в брачном контракте обещание купить любимому много одежды. Мужчина пожаловался, что суженая зарабатывает в банке неплохие деньги, в то время как он никак не дождётся обновления гардероба.

В письме автор указал весь список: две пары брюк по 2500 рублей, носки махровые по 150 рублей, свитер синий или чёрный шерстяной (тёплый) за 3000–3500 рублей, а также пальто или пуховик за 12–15 тысяч.

При этом ни номера телефона, ни личных данных в письме обделённого супруга не указано, зато говорится, что у них с женой есть 30 детей.