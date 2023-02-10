Нейросеть заменила Брыльскую в "Иронии судьбы" озвучивавшей её актрисой после слов о русских

Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко своеобразно отреагировала на заявление актрисы Барбары Брыльской о "проклятых" россиянах. Она представила читателям своего телеграм-канала отрывок "исправленной" версии "Иронии судьбы", где Брыльска заменена на Валентину Талызину, озвучившую персонажа Нади.

"Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", — написала она.

Версия "Иронии судьбы" без Барбары Брыльской. Видео © Telegram / О Занко