Британия проведёт саммит для согласования позиции Запада по допуску россиян на Олимпиаду
Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании проведёт саммит с участием 30 стран, чтобы выработать единую позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Заявление ведомства приводит Reuters.
"Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде", — сказано в документе.
Также указано, что Соединённое Королевство не может позволить, чтобы спортсмены из России и Белоруссии "находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран".
Тем временем президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет Украины оказывает давление на другие страны требованием бойкотировать Игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Он уверен, что такой шаг нарушит Олимпийскую хартию.
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