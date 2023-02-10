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10 февраля, 13:36

Британия проведёт саммит для согласования позиции Запада по допуску россиян на Олимпиаду

Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании проведёт саммит с участием 30 стран, чтобы выработать единую позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Заявление ведомства приводит Reuters.

"Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде", — сказано в документе.

Также указано, что Соединённое Королевство не может позволить, чтобы спортсмены из России и Белоруссии "находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран".

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Тем временем президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет Украины оказывает давление на другие страны требованием бойкотировать Игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Он уверен, что такой шаг нарушит Олимпийскую хартию.

Обложка ©

Getty Images / Christophe Morin

Оксана Попова
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