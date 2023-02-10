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10 февраля, 13:17

Глава фонда "Свободная Бурятия" объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку и главу фонда "Свободная Бурятия" Гармажапову

<p>Александра Гармажапова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buu3a</p>

Александра Гармажапова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buu3a

Российская журналистка и соосновательница фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова* объявлена в розыск по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе МВД России.

"Гармажапова Александра Цыреновна, 7 апреля 1989 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе, номер статьи не указан.

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Ранее блогер Андрей Сидоропуло, который позиционирует себя как эксперта по арбитражу трафика, был объявлен в федеральный розыск.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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