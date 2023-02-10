Глава фонда "Свободная Бурятия" объявлена в розыск
МВД России объявило в розыск журналистку и главу фонда "Свободная Бурятия" Гармажапову
Александра Гармажапова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buu3a
Российская журналистка и соосновательница фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова* объявлена в розыск по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе МВД России.
"Гармажапова Александра Цыреновна, 7 апреля 1989 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе, номер статьи не указан.
Ранее блогер Андрей Сидоропуло, который позиционирует себя как эксперта по арбитражу трафика, был объявлен в федеральный розыск.
* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.