Родителям разъяснили опасность "ветряночных вечеринок" для детей

Многие наслышаны о серьёзных последствиях ветрянки у взрослых людей, поэтому считается, что лучше переболеть ею в детстве. Некоторые даже специально для этого устраивают "ветряночные вечеринки" для малышей, однако лучше не подвергать ребёнка риску намеренно, предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

"Родители дошкольников нередко организовывают даже "ветряночные вечеринки", куда приглашают тех, кто болеет, и тех, кто ещё не сталкивался с ветрянкой. Однако таких мероприятий стоит избегать: в некоторых случаях ветрянка протекает достаточно тяжело и сопровождается серьёзными осложнениями", — объяснила она в беседе с газетой "Вести Подмосковья".

Эксперт рассказала, что самый яркий симптом ветрянки — это высыпания на коже и слизистой в виде пузырьков. У заразившихся появляется слабость, ломота в теле, повышается температура. При этом заражать окружающих человек начинает ещё до появления симптомов. Помочь защититься может только вакцинация. Её эффективность оценивается в 85%.