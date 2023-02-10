Экономист счёл верным решение ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%
Экономист Остапкович поддержал решение ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%
Решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% своевременное и правильное. Об этом в беседе с RT заявил директор ЦКИ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.
"Это абсолютно верное решение", — сказал Остапкович.
По мнению специалиста, Центробанк считает, что ситуация в экономике стабилизировалась, однако трогать кредитные ставки всё же пока не нужно. Согласно прогнозу Остапковича, на ближайших двух заседаниях вопрос об изменении ставки подниматься также не будет.
Ранее в правительстве назвали вбросом статью "Блумберг" о давлении на ЦБ в вопросе понижения ключевой ставки. Там подчеркнули, что кабмин и Центробанк находятся в постоянном контакте по теме поддержки экономики в условиях санкций.
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