Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 13:54

Экономист счёл верным решение ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%

Экономист Остапкович поддержал решение ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%

Решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% своевременное и правильное. Об этом в беседе с RT заявил директор ЦКИ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.

"Это абсолютно верное решение", — сказал Остапкович.

По мнению специалиста, Центробанк считает, что ситуация в экономике стабилизировалась, однако трогать кредитные ставки всё же пока не нужно. Согласно прогнозу Остапковича, на ближайших двух заседаниях вопрос об изменении ставки подниматься также не будет.

Условия валютных операций стали другими: Каким будет курс рубля со следующей недели

Условия валютных операций стали другими: Каким будет курс рубля со следующей недели

Ранее в правительстве назвали вбросом статью "Блумберг" о давлении на ЦБ в вопросе понижения ключевой ставки. Там подчеркнули, что кабмин и Центробанк находятся в постоянном контакте по теме поддержки экономики в условиях санкций.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Центробанк
  • Банки
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров