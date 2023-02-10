Экономист счёл верным решение ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%

Решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% своевременное и правильное. Об этом в беседе с RT заявил директор ЦКИ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.

"Это абсолютно верное решение", — сказал Остапкович.

По мнению специалиста, Центробанк считает, что ситуация в экономике стабилизировалась, однако трогать кредитные ставки всё же пока не нужно. Согласно прогнозу Остапковича, на ближайших двух заседаниях вопрос об изменении ставки подниматься также не будет.