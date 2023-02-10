Капитан ФК "Ростов" Глебов призвал не считать футболистов "офигевшими и зажравшимися"
Капитан ФК "Ростов" Данил Глебов. Обложка © Getty Images / Mike Kireev
Капитан ФК "Ростов" Данил Глебов считает, что представление болельщиков о футболистах сильно подпортили своим недостойным поведением отдельные спортсмены, однако обобщать не нужно. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу".
"Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать", — пояснил Глебов.
Ранее российский нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин сказал, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме. Это, по его мнению, приводит в порядок ребят, которые "поплыли".