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10 февраля, 13:51

Капитан ФК "Ростов" Глебов призвал не считать футболистов "офигевшими и зажравшимися"

<p>Капитан ФК "Ростов" Данил Глебов. Обложка © Getty Images / Mike Kireev</p>

Капитан ФК "Ростов" Данил Глебов. Обложка © Getty Images / Mike Kireev

Капитан ФК "Ростов" Данил Глебов считает, что представление болельщиков о футболистах сильно подпортили своим недостойным поведением отдельные спортсмены, однако обобщать не нужно. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу".

"Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать", — пояснил Глебов.

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Татьяна Миссуми
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