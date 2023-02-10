Искусствовед сочла абсурдом признание Куинджи украинцем в Метрополитен-музее

Искусствовед Полина Тычинская считает, что менять национальную принадлежность художника Архипа Куинджи просто бессмысленно, так как он родился, жил и писал картины в Российской империи. Так она отреагировала на решение Метрополитен-музея в Нью-Йорке объявить мастера пейзажной живописи украинцем.

"Искусствоведы-то все разные, каждый видит по-своему. Я тоже считаю, что не стоит как-то по национальному признаку разделять. Это единое вообще достояние культурное. Почему надо говорить, что он украинский или русский? Это была Российская империя, культурное поле единое", — объяснила Тычинская в беседе с телеканалом "Звезда".

Она подчеркнула, что во времена Российской империи такие вопросы просто не поднимались, потому что людей не разделяли на "хороших и плохих" по месту рождения.

"Это сейчас вопрос на острие ножа, а тогда это было всё едино", — пояснила Тычинская.