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10 февраля, 14:13

Искусствовед сочла абсурдом признание Куинджи украинцем в Метрополитен-музее

Искусствовед Тычинская: В Российской империи не было вопросов о происхождении Куинджи

<p>Архип Куинджи. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Архип Куинджи. Фото © Wikipedia

Искусствовед Полина Тычинская считает, что менять национальную принадлежность художника Архипа Куинджи просто бессмысленно, так как он родился, жил и писал картины в Российской империи. Так она отреагировала на решение Метрополитен-музея в Нью-Йорке объявить мастера пейзажной живописи украинцем.

"Искусствоведы-то все разные, каждый видит по-своему. Я тоже считаю, что не стоит как-то по национальному признаку разделять. Это единое вообще достояние культурное. Почему надо говорить, что он украинский или русский? Это была Российская империя, культурное поле единое", — объяснила Тычинская в беседе с телеканалом "Звезда".

Она подчеркнула, что во времена Российской империи такие вопросы просто не поднимались, потому что людей не разделяли на "хороших и плохих" по месту рождения.

"Это сейчас вопрос на острие ножа, а тогда это было всё едино", — пояснила Тычинская.

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Напомним, художник Архип Куинджи, написавший знаменитую картину "Лунная ночь на Днепре", был уроженцем Мариуполя. В мае прошлого года жители ДНР спасли его картины из местного музея, которые чудом сохранились в полуразрушенном здании.

Ирина Фальке
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