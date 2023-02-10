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10 февраля, 15:10

Мнения в Госдуме о необходимости "вырезать" Брыльскую из "Иронии судьбы" разделились

Депутат Драпеко назвала предложение заменить Барбару Брыльскую в "Иронии судьбы" нейросетью убийственным для кино

<p>Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2732/foto/i3/582230/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kino-teatr.ru

Не всем в Госдуме понравилась идея зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко заменить с помощью нейросети Барбару Брыльскую на другую актрису в фильме "Ирония судьбы". Таким образом парламентарий предложила "наказать" польскую артистку за высказывание о "проклятых" россиянах.

Но вот советская и российская актриса кино, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко посчитала инициативу Занко "убийственной" для кинематографа.

"Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино, вообще, коллективное творчество. Там есть режиссёр, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал", — приводит её слова "Газета.ru".

Нейросеть заменила Брыльскую в "Иронии судьбы" озвучивавшей её актрисой после слов о русских

Нейросеть заменила Брыльскую в "Иронии судьбы" озвучивавшей её актрисой после слов о русских

Ранее широкий резонанс вызвало высказывание Барбары Брыльской о Лие Ахеджаковой, которую попросили признать иностранным агентом за многократные высказывания о проводимой Россией СВО на Украине. Польская актриса призвала Ахеджакову уехать из России и назвала россиян "проклятыми Богом людьми".

Марина Калегина
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