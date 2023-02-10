Мнения в Госдуме о необходимости "вырезать" Брыльскую из "Иронии судьбы" разделились
Депутат Драпеко назвала предложение заменить Барбару Брыльскую в "Иронии судьбы" нейросетью убийственным для кино
Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kino-teatr.ru
Не всем в Госдуме понравилась идея зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко заменить с помощью нейросети Барбару Брыльскую на другую актрису в фильме "Ирония судьбы". Таким образом парламентарий предложила "наказать" польскую артистку за высказывание о "проклятых" россиянах.
Но вот советская и российская актриса кино, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко посчитала инициативу Занко "убийственной" для кинематографа.
"Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино, вообще, коллективное творчество. Там есть режиссёр, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал", — приводит её слова "Газета.ru".
Ранее широкий резонанс вызвало высказывание Барбары Брыльской о Лии Ахеджаковой, которую попросили признать иностранным агентом за многократные высказывания о проводимой Россией СВО на Украине. Польская актриса призвала Ахеджакову уехать из России и назвала россиян "проклятыми Богом людьми".