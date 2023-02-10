Мнения в Госдуме о необходимости "вырезать" Брыльскую из "Иронии судьбы" разделились

Не всем в Госдуме понравилась идея зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко заменить с помощью нейросети Барбару Брыльскую на другую актрису в фильме "Ирония судьбы". Таким образом парламентарий предложила "наказать" польскую артистку за высказывание о "проклятых" россиянах.

Но вот советская и российская актриса кино, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко посчитала инициативу Занко "убийственной" для кинематографа.

"Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино, вообще, коллективное творчество. Там есть режиссёр, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал", — приводит её слова "Газета.ru".