Заммэра Владимира надел каску на кепку и породил уморительные мемы, на его защиту встали коллеги

В российской провинции обнаружен ещё один "самый защищённый чиновник" — заместитель главы администрации, начальник Управления архитектуры и строительства Владимира Сергей Сысуев. Он надел строительную каску на кепку, что сразу было сравнено c недавним решением представителя ветеранской организации в Новгородской области.

Лайф связался с начальником управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александром Карпиловичем, который заявил, что Сысуев не нарушил технику безопасности, так как бейсболка повторяла форму головы.

"Есть техника безопасности на объектах строительства, и просто невозможно находиться на стройке без каски... Это абсолютно безопасно. Если вы заметили, в отличие от некоторых коллег из других регионов, которые надевают каски поверх меховых шапок, ушанок и прочих массивных головных уборов, мой коллега надел каску на бейсболку, которая повторяет форму головы", — объяснил он.

По словам Карпиловича, администрация не обращает внимания на появившиеся в Интернете мемы, ведь Сергей Сысуев — "самый правильный парень".