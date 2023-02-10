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10 февраля, 16:51

Заммэра Владимира надел каску на кепку и породил уморительные мемы, на его защиту встали коллеги

В Администрации Владимира рассказали Лайфу, зачем вице-мэр Сысуев надел каску на кепку

<p>Нашумевшие фото Сергея Сысуева и новгородского ветерана. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_lszbIW7NlQ&t=56s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> / ГТРК "Славия" / <a href="https://vk.com/pvov33?w=wall-95417140_67159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / "Подслушано во Владимире"</p>

Нашумевшие фото Сергея Сысуева и новгородского ветерана. Обложка © YouTube / ГТРК "Славия" / VK / "Подслушано во Владимире"

В российской провинции обнаружен ещё один "самый защищённый чиновник" — заместитель главы администрации, начальник Управления архитектуры и строительства Владимира Сергей Сысуев. Он надел строительную каску на кепку, что сразу было сравнено c недавним решением представителя ветеранской организации в Новгородской области.

Лайф связался с начальником управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александром Карпиловичем, который заявил, что Сысуев не нарушил технику безопасности, так как бейсболка повторяла форму головы.

"Есть техника безопасности на объектах строительства, и просто невозможно находиться на стройке без каски... Это абсолютно безопасно. Если вы заметили, в отличие от некоторых коллег из других регионов, которые надевают каски поверх меховых шапок, ушанок и прочих массивных головных уборов, мой коллега надел каску на бейсболку, которая повторяет форму головы", объяснил он.

По словам Карпиловича, администрация не обращает внимания на появившиеся в Интернете мемы, ведь Сергей Сысуев — "самый правильный парень".

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Напомним, ранее в Сети распространился кадр из репортажа о рабочей поездке губернатора Новгородской области Андрея Никитина на стройплощадку дома для престарелых. На нём был замечен представитель ветеранской организации в строительной каске поверх огромной меховой шапки.

Матвей Константинов
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