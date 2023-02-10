В Русском музее вслед за Третьяковкой сменился директор

Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, стал президентом учреждения, а врио директора назначена Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

"Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", — объяснили РБК в пресс-службе музея.

В новой должности Гусев намерен сосредоточиться на координации реставрационных работ и развитии филиалов учреждения.