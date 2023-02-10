В Русском музее вслед за Третьяковкой сменился директор
Владимир Гусев покинул пост главы Русского музея и стал его президентом, врио назначена Анна Цветкова
Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, стал президентом учреждения, а врио директора назначена Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.
"Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", — объяснили РБК в пресс-службе музея.
В новой должности Гусев намерен сосредоточиться на координации реставрационных работ и развитии филиалов учреждения.
Напомним, ранее сменился и гендиректор Государственной Третьяковской галереи. Место Зельфиры Трегуловой заняла Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Трегулова покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта. Она была гендиректором Третьяковки с 2015 года.
ТАСС / Александр Демьянчук