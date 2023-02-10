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10 февраля, 15:55

В Русском музее вслед за Третьяковкой сменился директор

Владимир Гусев покинул пост главы Русского музея и стал его президентом, врио назначена Анна Цветкова

Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей более 30 лет, стал президентом учреждения, а врио директора назначена Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

"Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", — объяснили РБК в пресс-службе музея.

В новой должности Гусев намерен сосредоточиться на координации реставрационных работ и развитии филиалов учреждения.

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Напомним, ранее сменился и гендиректор Государственной Третьяковской галереи. Место Зельфиры Трегуловой заняла Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Трегулова покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта. Она была гендиректором Третьяковки с 2015 года.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Вишнякова
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