Священник Бабкин объяснил мечту детей поставить на колени родителей на примере притчи

Человек, у которого есть неприязнь к отцу, не сможет понять, почему родители прощают своих детей, даже если те ведут распутный образ жизни. Священник Николай Бабкин, рассуждая на вечную тему проблемы "отцов и детей", привёл в пример библейскую притчу о воспитании.

"Притча о блудном сыне — это история про разные отношения с отцом. Старший старается быть идеальным, чтобы получить одобрение и признание родителя, а младший не старается вовсе. В патриархальном обществе слово отца было законом. Родители были хозяевами своих детей, ни о какой близости и доверии не могло быть и речи. Каждый член семьи имел жёсткие рамки поведения и закреплённые роли. Последствие такой модели воспитания мы видим в этой притче", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Согласно сказанию, младший и старший сыновья, поровну получившие от отца часть наследства, воспользовались им по-разному. Младший ушёл и всё промотал, а старший остался дома и работал в поле.

Как напомнил священник, младший в результате под гнётом голода и нужды вернулся домой, признал свои ошибки и власть отца и перестал бунтовать, как подросток. По словам Бабкина, это произошло только по той причине, что отец дал младшему сыну право на ошибку, признав его взросление и право выбора. И когда брат вернулся, старший сын только разозлился на родителя из-за того, что "зря трудился, когда тоже мог прогулять всё состояние".

"Старший сын не плохой человек. Вовсе нет. Просто он не готов принять отца такого, какой он есть. Может быть, старший сын всё ждёт, чтобы отец изменился, признал свои ошибки и покаялся перед ним. Обиженные дети в глубине души мечтают поставить на колени своих родителей", — подытожил священнослужитель.