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10 февраля, 17:24

Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

Америка хочет провести с Россией переговоры на тему Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Москва будет готова. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Так она ответила на вопрос журналиста, обсуждалась ли эта тема сторонами после заявления Госдепа о том, что Россия якобы "не выполнила условия ДСНВ, но может вернуться к его полному соблюдению, если разрешит проведение инспекций на своей территории, а также согласится на встречу Двусторонней консультативной комиссии (ДКК)".

"Каких-либо чётких обсуждений с РФ не было, что прискорбно. <…> Мы очень хотим иметь возможность встретиться с РФ, потому что реализация ДСНВ очень важна с точки зрения национальной безопасности. Так что наша цель заключается в том, чтобы ясно дать понять, <…> что мы готовы встретиться, когда они будут готовы", — сказала Дженкинс в ходе брифинга.

Замгоссекретаря добавила, что Вашингтон также надеется, что во время обсуждения с Москвой ситуации вокруг ДСНВ тема украинского кризиса затрагиваться не будет.

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Напомним, Госдеп США выступил с предложением вернуть практику инспекций российских объектов в рамках ДСНВ. В обмен Штаты позволят РФ проводить подобные проверки на своей территории.

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Ирина Фальке
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