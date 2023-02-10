В Париже оцепили целый район из-за стреляющего по прохожим с балкона мужчины
Житель Парижа открыл стрельбу с балкона дома по улице Сен-Аман, район оцеплен
Полиция работает в районе Парижа, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / @info_Paris_IDF
На юго-западе Парижа неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона дома. По информации французского телеканала BFM, это случилось в 15-м округе города.
Журналисты уточнили, что стрелявший вышел на балкон квартиры на улице Сен-Аман и выстрелил семь раз. На место происшествия прибыли полицейские, другие подробности инцидента не приводятся. Из сообщения префектуры полиции в Twitter следует, что округ был оцеплен, жителей призвали пока не появляться в этом районе города.
Ранее Лайф сообщал, что на юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане. Напавший стрелял из пистолета, на месте ЧП правоохранители обнаружили две гильзы и четыре патрона к оружию. Есть раненый.