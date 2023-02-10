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10 февраля, 18:28

В Париже оцепили целый район из-за стреляющего по прохожим с балкона мужчины

Житель Парижа открыл стрельбу с балкона дома по улице Сен-Аман, район оцеплен

<p>Полиция работает в районе Парижа, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/info_Paris_IDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@info_Paris_IDF</a></p>

Полиция работает в районе Парижа, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / @info_Paris_IDF

На юго-западе Парижа неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона дома. По информации французского телеканала BFM, это случилось в 15-м округе города.

Журналисты уточнили, что стрелявший вышел на балкон квартиры на улице Сен-Аман и выстрелил семь раз. На место происшествия прибыли полицейские, другие подробности инцидента не приводятся. Из сообщения префектуры полиции в Twitter следует, что округ был оцеплен, жителей призвали пока не появляться в этом районе города.

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Ранее Лайф сообщал, что на юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане. Напавший стрелял из пистолета, на месте ЧП правоохранители обнаружили две гильзы и четыре патрона к оружию. Есть раненый.

Ирина Фальке
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