В Париже оцепили целый район из-за стреляющего по прохожим с балкона мужчины

Журналисты уточнили, что стрелявший вышел на балкон квартиры на улице Сен-Аман и выстрелил семь раз. На место происшествия прибыли полицейские, другие подробности инцидента не приводятся. Из сообщения префектуры полиции в Twitter следует, что округ был оцеплен, жителей призвали пока не появляться в этом районе города.