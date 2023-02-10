Путин заявил, что показатели ВВП России за 2022 год будут лучше предварительных расчётов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что показатели ВВП страны по итогам 2022 года могут превзойти предварительные расчёты. Глава государства в ходе поездки в Архангельскую область провёл рабочую встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который доложил о росте показателя валового регионального продукта.

"2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчёты", — отметил российский лидер.