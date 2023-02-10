Путин поручил архангельскому губернатору решить вопрос капремонта школ области
Власти Архангельской области должны будут заранее запланировать ресурсы для выполнения программы капремонта в школах, заявил в ходе встречи с губернатором региона Александром Цыбульским президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что всего в течение следующих четырёх лет в субъекте должно быть отремонтировано 100 из 310 общеобразовательных школ. В свою очередь Цыбульский пообещал сконцентрировать внимание на данном вопросе.
"Мы же специально поддержали с федерального уровня то, что должны были бы делать в регионе коллеги самостоятельно. Но нужно заранее будет запланировать ресурс для того, чтобы завершить программу целиком", — заметил глава государства.
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Также в ходе встречи Владимир Путин поделился ожиданиями по показателям ВВП за прошедший год. По его словам, 2022-й может оказаться для России успешней, чем казалось по предварительным расчётам.
ТАСС / Алексей Филиппов / POOL