Путин поручил архангельскому губернатору решить вопрос капремонта школ области

Власти Архангельской области должны будут заранее запланировать ресурсы для выполнения программы капремонта в школах, заявил в ходе встречи с губернатором региона Александром Цыбульским президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что всего в течение следующих четырёх лет в субъекте должно быть отремонтировано 100 из 310 общеобразовательных школ. В свою очередь Цыбульский пообещал сконцентрировать внимание на данном вопросе.

"Мы же специально поддержали с федерального уровня то, что должны были бы делать в регионе коллеги самостоятельно. Но нужно заранее будет запланировать ресурс для того, чтобы завершить программу целиком", — заметил глава государства.