Глава ДНР Денис Пушилин: "Денацификация будет закреплена доктринально" ВРИО главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин собрал журналистов на брифинге в Москве, чтобы рассказать о предварительных итогах года. 10 февраля, 20:03 Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Как живётся региону, в котором боевые действия идут не первый год? Некогда богатый и самостоятельный Донецк, несмотря на постоянные обстрелы и диверсии, не просто продолжает выживать, но и развивается. Город, где вода подаётся один раз в три дня всего лишь на два часа, но обычные квартиры в среднем стоят 60 тыс. долларов. При этом ввод строящегося водоканала "Дон – Донецк" запланирован на 1 апреля. Глава региона напомнил о масштабной помощи всех федеральных ведомств и нехватке жилья даже для строителей, о множестве программ, что сейчас активно создаются и интегрируют республику в экономическую и социальную сферу, о том, что помощь приходит от представителей власти, бизнеса и волонтёров со всей России.

Среди большого числа вопросов политического и хозяйственного плана, которые приходится решать руководству региона, глава республики анонсировал создание на базе Донецкого национального университета специального центра, который займётся формированием доктринальной составляющей понятий демилитаризации и денацификации. Это решение поддержано президентом, отметил ВРИО главы ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото © LIFE / Андрей Тишин

— Денацификацию нужно расшифровать, потому что некоторые или недопонимают, или воспринимают по-своему и, соответственно, закладывают разные смыслы. Всё должно быть чётко прописано, проведены дискуссии на соответствующих площадках. В итоге что мы будем называть победой? В российском обществе должно появиться единое понимание. Также это необходимо и тем странам, которые поддерживают нас и думают о том, что же последует за освобождением Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, — сказал Пушилин.

По его словам, если не решить этот вопрос, волнующий сейчас многих, — освобождение всей Украины, остановить его, заморозить, то мы лишь сбросим на плечи следующего поколения решение проблемы безопасности России. Пушилин признаётся, что дискуссия, по его личному мнению, ведёт лишь к одному выходу — проведению новой Ялтинской конференции, которая определит новое мироустройство, но для этого нужны предпосылки — полное освобождение Украины.

— Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет — в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад. Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой, — сказал Пушилин.

Осталась почти пара недель до февральских дат — годовщины признания независимости ДНР и ЛНР и начала российской спецоперации на Украине. Многое за этот год было пережито и пройдено, а теперь будет и переосмыслено, уверен Пушилин.

Повседневная жизнь в Донецке. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Горячие точки Донбасса

Российским военным ещё предстоит отбить оставшуюся территорию республики. Уже сейчас ВС РФ закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Другие подразделения закрепились в северной части Артёмовска (Бахмут), перерезаны три из четырёх путей снабжения украинских войск. Началась эвакуация гражданских из Угледара в Волноваху. Глава ДНР также подтвердил факты сброса с беспилотников химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.

Четыре района Донецка, по словам главы региона, практически всегда находятся под обстрелами. ВСУ всё время наносят удары по Макеевке, Ясиноватой, Горловке, пытаются уничтожить инфраструктуру. Сейчас самая горячая точка — Угледар. "Противник понимает, как будут дальше развиваться события. Минирует многоэтажки, новые линии пытается обустроить за пределами города".

— Донбассу мало просто мирного неба над головой, его жители ждут победы, — резюмировал итог беседы Денис Пушили. — Мы чувствуем ответственность перед следующими поколениями. Не до конца победим, что-то отложим на потом — это будет не совсем честно по отношению к нашим детям и внукам.

Авторы Елена Ладилова