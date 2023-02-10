Байден вновь намерен просить у Конгресса рекордный оборонный бюджет

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год для пополнения запасов вооружения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по финансам Майкла Маккорда.

"Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году", — заявил Маккорд, комментируя величину проекта бюджета.

Как отмечает издание, объём ассигнований на оборону США за 2022 год составил рекордные $858 млрд. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, военное ведомство планирует инвестировать в пополнение запасов боеприпасов и поддержку Украины. Проект бюджета будет обнародован 9 марта. Как пояснил Маккорд, высокий объём запланированных расходов закладывается в проект бюджета на случай сокращения в итоговой версии документа.