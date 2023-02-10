Пушилин заявил об увеличении количества сообщений о применении ВСУ химоружия

Количество сообщений с разных участков фронта в Донбассе о применении ВСУ химического оружия увеличилось. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Увеличилось количество сообщений от командиров на Угледарском, Артёмовском, Майорском направлениях о применении противником химического оружия. Зафиксированы факты применения данного вида боеприпасов, которые сбрасываются с беспилотников по нашим позициям", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Здесь же Пушилин подчеркнул, что это системное явление, а не единичные случаи. По его словам, в результате воздействия химических веществ, применяемых украинскими военными, у поражённых ими людей наблюдаются раздражение слизистой, кашель, общее недомогание. Случаев гибели людей от таких веществ нет, "но определённые неудобства это представляет", добавил врио главы ДНР. Эксперты пока не установили, какое именно химвещество применяет Киев, но работа по этому вопросу ведётся.