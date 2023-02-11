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11 февраля, 04:04

Антонов предостерёг США от возобновления спецпрограмм на Украине

Посол Антонов: Возобновление спецпрограмм США на Украине ознаменует их участие в конфликте

Возобновление программ американских сил специальных операций на территории Украины станет неприкрытым участием США в конфликте. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте", — пояснил Антонов журналистам.

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Посол добавил, что официальной информации по этому поводу пока нет, поэтому сейчас речь идёт о журналистском расследовании. Также Антонов обвинил США в игнорировании украинскими силовиками "очередной казни... российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь", ежедневных обстрелов городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Это де-факто превращает Вашингтон в соучастника преступлений, подвёл итог дипломат.

Ранее Антонов заявил о срыве стратегических планов Запада нанести поражение России. Страна смогла перестроить экономику, укрепила военную мощь и наладила связи со многими государствами. Большая часть из этих изменений произошли в последний год в условиях экономических санкций, подчеркнул он.

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VK / Посольство России в США

Юлия Коновалова
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