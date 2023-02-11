Эксперт дал совет, стоит ли увольняться с работы до или после праздников

Уходить с работы после государственных праздников гораздо более рационально, нежели делать это перед их началом. Однако законом предусмотрены одинаковые гарантии в обоих случаях. Об этом RT рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но всё равно получить полную заработную плату", — подчеркнул Южалин.

Специалист напомнил, что большее количество праздничных дней в месяце делает выше стоимость одного рабочего дня сотрудника. При этом предупреждать работодателя об увольнении нужно за две недели, в которые входят выходные и праздничные дни. Однако по договорённости с руководством компании этот срок может быть изменён как в меньшую, так и в большую сторону.