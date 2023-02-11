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11 февраля, 07:27

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

Началась работа над созданием четвёртой части франшизы "Риддик" под названием "Риддик. Фурия", актёр Вин Дизель уже подтвердил участие в проекте. Режиссёром картины снова будет Дэвид Туи, пишет Variety.

"Легион наших фанатов требовал этого в течение многих лет, и теперь мы наконец готовы выполнить их призыв к действию с помощью [картины] "Риддик. Фурия", — сказал Туи.

Кроме исполнения роли главного персонажа Вин Дизель также выступит продюсером картины. В новом фильме события будут начинаться с возвращения героя в его родной мир, который находится под угрозой уничтожения инопланетными хищниками. Там он встретит других межгалактических путешественников, вместе с которыми будет сражаться с опасными врагами.

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kinopoisk.ru

Илья Суриков
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