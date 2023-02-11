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11 февраля, 07:52

В Кемеровской области врачи удалили пациентке семикилограммовую опухоль

Врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера (ККОД) имени М.С. Раппопорта удалили пациентке гигантскую семикилограммовую опухоль матки. Об этом в телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

"Новообразование у женщины диагностировали ещё три года назад. Тогда его размер был менее 10 см. С лечением женщина затянула. В итоге опухоль выросла — кровотечение могло начаться в любой момент", — отметил он.

По словам главы ведомства, врачи смогли проделать виртуозную работу, благодаря чему сохранили жизнь и репродуктивную систему пациентке.

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Telegram / Беглов_Zdrav

Артур Белкин
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