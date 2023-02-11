Трое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

При пожаре в жилом доме в Новом Шигалееве в Татарстане погибли четыре человека, среди которых трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:15. Уже через час спасатели ликвидировали открытое горение по всей площади дома. Всего в нём проживало четыре ребёнка и два взрослых. Погибли три девочки 2010, 2015, 2017 года рождения, а также 53-летний мужчина. Ещё один ребёнок и женщина были доставлены в больницу.