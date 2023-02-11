Аналитик объяснил, почему США не введут санкции против Китая за покупку газа у РФ

США не будут вводить санкции в отношении Китая из-за покупки российского газа и нефти. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Он подчеркнул, что, в отличие от других стран, КНР может игнорировать и даже более жёсткие ограничения. Так, например, Пекин покупает нефть у Ирана и Венесуэлы, а это запрещено.

"Китай покупает, и в больших объёмах, просто он, может, настолько большой, что в этом плане США не хотят резко портить отношения с ним и вступать в конфронтацию. Поэтому за то, что Китай будет покупать у нас больше газа и нефти, никаких вторичных санкций ему не будет", — рассказал аналитик.

По его словам, США выгодно надавить на Индию, Иран, Турцию и Арабские Эмираты, чтобы они не пропускали в РФ товары, которые запрещено поставлять, но это не всегда удаётся Вашингтону. Причём Китай сам пытается в каких-то моментах не обострять ситуацию и отказывается, например, отправлять в Россию подсанкционное оборудование. Как объяснил Юшков, Пекин исходит из собственных интересов.

"Если им есть ради чего, так сказать, таскать каштаны из огня, тогда они это сделают. Если нет и выгодно будет только России, то они, конечно, этого делать не станут", — подчеркнул политолог.