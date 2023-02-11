Врачи выявили максимальное с середины октября число заражений коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 12 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с 15 октября 2022 года. Об этом сообщили в национальном оперштабе.

Кроме того, выздоровело 8258 пациентов, госпитализировали 1391 человека, умерло 36 пациентов. Стоит отметить, что в 41 регионе РФ за минувшие сутки выросло число доставленных в больницу заболевших.