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11 февраля, 09:21

В аэропорту Лос-Анджелеса пять человек пострадали из-за столкновения автобуса и самолёта

В международном аэропорту Лос-Анджелеса в результате столкновения самолёта и автобуса, который перевозил пассажиров, пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта воздушной гавани.

В аэропорту Лос-Анджелеса пять человек пострадали из-за столкновения автобуса и самолёта. Видео © Twitter / R A W S A L E R T S

"Самолёт во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", — отмечается в тексте заявления.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вокруг самолёта находятся машины экстренных служб. При этом причины случившегося и последствия происшествия не уточняются.

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Ранее же Лайф рассказывал, как в Рио-де-Жанейро гигантский рой пчёл не давал вылететь самолёту авиакомпании LATAM в Сан-Паулу.

Обложка ©

Twitter / R A W S A L E R T S

Артур Белкин
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