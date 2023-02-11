В международном аэропорту Лос-Анджелеса в результате столкновения самолёта и автобуса, который перевозил пассажиров, пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта воздушной гавани.

В аэропорту Лос-Анджелеса пять человек пострадали из-за столкновения автобуса и самолёта. Видео © Twitter / R A W S A L E R T S

"Самолёт во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали", — отмечается в тексте заявления.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вокруг самолёта находятся машины экстренных служб. При этом причины случившегося и последствия происшествия не уточняются.