В Дальнегорске супружескую пару убили прямо в магазине

В городе Дальнегорске обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резанными ранами, убийца с места происшествия скрылся. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

"11 февраля 2023 года в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела", — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Также пострадал родственник погибших. Следователи уже установили личность подозреваемого убийцы, им оказался временно проживающий в магазине мужчина 1961 года рождения. Теперь его разыскивают правоохранители, а на месте работает следственно-оперативная группа.