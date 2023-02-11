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11 февраля, 11:24

Последний коммунистический премьер ГДР Ханс Модров умер в возрасте 95 лет

<p>Ханс Модров. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIE_LINKE_Bundesparteitag_Mai_2014_Modrow,_Hans.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ханс Модров. Обложка © Wikipedia

В возрасте 95 лет минувшей ночью умер бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров. Об этом сообщила фракция Левой партии (ЛП) в Бундестаге.

"Партия потеряла выдающуюся личность", — отметили глава парламентской группы Дитмар Бартш и её экс-лидер Грегор Гизи.

Ханс Модров — последний коммунистический премьер-министр ГДР в 1989–1990 гг. После падения Берлинской стены именно он вёл переговоры о первых шагах к сближению с федеральным правительством. После объединения ФРГ и ГДР Модров заседал от Партии демократического социализма в Бундестаге с 1990 по 1994 год и представлял её в Европейском парламенте с 1999 по 2004 год. Позже политик стал представлять Левую партию, а на пенсии вошёл в совет старейшин и стал его главой.

Умер бывший глава правительства Чехословакии Любомир Штроугал

Умер бывший глава правительства Чехословакии Любомир Штроугал

Ранее Лайф писал, что в возрасте 92 лет умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев. Он занимал этот пост в 1990–1991 гг. А в 1970–1974 гг. Силаев возглавлял Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".

Наталья Исакова
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