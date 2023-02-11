Последний коммунистический премьер ГДР Ханс Модров умер в возрасте 95 лет
Ханс Модров. Обложка © Wikipedia
В возрасте 95 лет минувшей ночью умер бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров. Об этом сообщила фракция Левой партии (ЛП) в Бундестаге.
"Партия потеряла выдающуюся личность", — отметили глава парламентской группы Дитмар Бартш и её экс-лидер Грегор Гизи.
Ханс Модров — последний коммунистический премьер-министр ГДР в 1989–1990 гг. После падения Берлинской стены именно он вёл переговоры о первых шагах к сближению с федеральным правительством. После объединения ФРГ и ГДР Модров заседал от Партии демократического социализма в Бундестаге с 1990 по 1994 год и представлял её в Европейском парламенте с 1999 по 2004 год. Позже политик стал представлять Левую партию, а на пенсии вошёл в совет старейшин и стал его главой.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 92 лет умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев. Он занимал этот пост в 1990–1991 гг. А в 1970–1974 гг. Силаев возглавлял Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".