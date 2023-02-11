Последний коммунистический премьер ГДР Ханс Модров умер в возрасте 95 лет

Ханс Модров — последний коммунистический премьер-министр ГДР в 1989–1990 гг. После падения Берлинской стены именно он вёл переговоры о первых шагах к сближению с федеральным правительством. После объединения ФРГ и ГДР Модров заседал от Партии демократического социализма в Бундестаге с 1990 по 1994 год и представлял её в Европейском парламенте с 1999 по 2004 год. Позже политик стал представлять Левую партию, а на пенсии вошёл в совет старейшин и стал его главой.