Путин наградил орденом Мужества военкора Елсукову, раненную в Соледаре

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Реадовка.ру", — говорится в тексте документа.

Кроме того, медалью "За отвагу" был награждён Виктор Прошин — помощник машиниста, благодаря которому после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего состава. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени был награждён мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а посол РФ в Великобритании Андрей Келин — орденом Александра Невского.