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11 февраля, 11:38

Путин наградил орденом Мужества военкора Елсукову, раненную в Соледаре

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Реадовка.ру", — говорится в тексте документа.

Кроме того, медалью "За отвагу" был награждён Виктор Прошин — помощник машиниста, благодаря которому после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего состава. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени был награждён мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а посол РФ в Великобритании Андрей Келин — орденом Александра Невского.

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Напомним, 20 января Анастасия Елсукова была ранена непосредственно вблизи линии фронта в Соледаре. У журналистки было раздроблено колено.

Обложка ©

readovka.news

Артур Белкин
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