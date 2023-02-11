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11 февраля, 11:46

Украина обвинила Бастрыкина в посягательстве на территориальную целостность

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе СКР Бастрыкину

Украинские правоохранители объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Незалежной.

"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора уведомлён о подозрении глава Следственного комитета РФ", — указано в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что Бастрыкин с 2014 года по настоящее время создавал в Крыму, республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях региональные подразделения СК РФ. В результате было возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины. Бастрыкину инкриминируют часть 2 статьи 110 и часть 3 статьи 436 УК Украины, обвиняя его в "посягательстве на территориальную целостность страны" и "оправдании агрессии РФ".

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Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура Украины подозревает руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность страны. Его вызывают в управление ведомства в Киеве 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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