Украина обвинила Бастрыкина в посягательстве на территориальную целостность

Там отметили, что Бастрыкин с 2014 года по настоящее время создавал в Крыму, республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях региональные подразделения СК РФ. В результате было возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины. Бастрыкину инкриминируют часть 2 статьи 110 и часть 3 статьи 436 УК Украины, обвиняя его в "посягательстве на территориальную целостность страны" и "оправдании агрессии РФ".