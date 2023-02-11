Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 11:57

В Москве задержали петербуржца, у которого нашли более 120 пакетиков с гашишем

В Москве полицейские задержали 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого нашли более 120 пакетиков с гашишем. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

"Полицейские на улице Хамовнический Вал задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга, временно проживающий в столице. У задержанного при личном досмотре было обнаружено и изъято 39 пакетиков с неизвестным веществом, общей массой брутто 107,3 грамма", — указали в ведомстве.

Наркоман напал на конгрессвумен в лифте, но её спас горячий кофе

Наркоман напал на конгрессвумен в лифте, но её спас горячий кофе

Позднее выяснилось, что найденное у мужчины вещество — гашиш. В квартире на улице Ефремова, где временно жил задержанный, нашли ещё 82 пакетика с наркотиком массой 199,9 грамма. Задержанный рассказал, что планировал "избавиться" от гашиша с помощью закладок. Возбуждено уголовное дело по статьям о сбыте наркотиков и о покушении на преступление.

Ранее Лайф писал о том что в московском аэропорту Внуково задержали 23-летнюю пассажирку, в желудке которой обнаружили 90 пакетиков с кокаином.

Обложка ©

ГУ МВД России по городу Москве

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров