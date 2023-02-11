В Москве задержали петербуржца, у которого нашли более 120 пакетиков с гашишем

В Москве полицейские задержали 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого нашли более 120 пакетиков с гашишем. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

"Полицейские на улице Хамовнический Вал задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга, временно проживающий в столице. У задержанного при личном досмотре было обнаружено и изъято 39 пакетиков с неизвестным веществом, общей массой брутто 107,3 грамма", — указали в ведомстве.

Позднее выяснилось, что найденное у мужчины вещество — гашиш. В квартире на улице Ефремова, где временно жил задержанный, нашли ещё 82 пакетика с наркотиком массой 199,9 грамма. Задержанный рассказал, что планировал "избавиться" от гашиша с помощью закладок. Возбуждено уголовное дело по статьям о сбыте наркотиков и о покушении на преступление.