Жительница Краснодарского края инсценировала своё похищение ради покупки алкоголя

Следственный отдел ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении местной жительницы. На кривую дорожку женщина встала ради алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, 41-летняя обвиняемая в пьяном состоянии позвонила матери и сказала, что её похитили неизвестные, а за возвращение требуют выкуп в размере 30 тысяч рублей. Причём деньги нужно передать через водителя такси, положив их на переднее пассажирское сиденье. Мать выполнила просьбу, даже не подозревая, что в салоне пряталась её дочь.

"Злоумышленница забрала денежные средства, потратив их на погашение долговых обязательств в ломбарде и покупку алкоголя", — говорится в сообщении.

Теперь же уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве. Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.