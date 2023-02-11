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11 февраля, 13:10

Названы лучшие советские фильмы о любви

Экранизацию повести "Вам и не снилось" назвали лучшим советским фильмом о любви

Экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" названа лучшим советским фильмом о любви по версии зрителей телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Об этом сообщает ТАСС.

Второе место в рейтинге заняла картина Андрея Кончаловского "Романс о влюблённых", замкнула тройку лучших мелодрама Бориса Дурова "Не могу сказать "прощай". В топ-5 также попали "Любовь и голуби" Владимира Меньшова и "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Добавим, что картина "Вам и не снилось" была признана лучшим фильмом 1981 года по версии читателей журнала "Советский экран" и брала второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе.

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

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Ранее же Лайф рассказывал, что кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый постер фильма "Флэш", в котором главного героя сыграл актёр Эзра Миллер.

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"Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Артур Белкин
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