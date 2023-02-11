Названы лучшие советские фильмы о любви

Экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" названа лучшим советским фильмом о любви по версии зрителей телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Об этом сообщает ТАСС .

Второе место в рейтинге заняла картина Андрея Кончаловского "Романс о влюблённых", замкнула тройку лучших мелодрама Бориса Дурова "Не могу сказать "прощай". В топ-5 также попали "Любовь и голуби" Владимира Меньшова и "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Добавим, что картина "Вам и не снилось" была признана лучшим фильмом 1981 года по версии читателей журнала "Советский экран" и брала второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе.