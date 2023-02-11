Родителям рассказали, можно ли стирать детские вещи с одеждой взрослых

"Учитывая то, что кожа малышей до года имеет целый ряд особенностей и является более уязвимой для влияния внешних факторов, лично мне представляется более правильным стирать одежду младенцев отдельно от взрослой одежды, именно заботясь о соблюдении гигиены", — сказала она.

По словам Татаркиной, бактерии, вирусы и клещи домашней пыли уничтожаются при 60 градусах и выше, но не всю одежду можно стирать при такой температуре. В этом случае приходится использовать средства, поддерживающие борьбу с патогенными агентами, а это уже порошки и гели для одежды взрослых. Для стирки детского белья их применять нельзя, иначе повысится вероятность аллергических реакций у ребёнка, подчеркнула врач. Дело в том, что в таких средствах для одежды взрослых содержатся поверхностно-активные вещества в больших количествах, фосфаты и отдушки.