Снесённые в Мариуполе здания начали перерабатывать в бетонную крошку

Повреждённые во время боевых действий и впоследствии снесённые здания в Мариуполе начали перерабатывать в бетонную крошку, которую будут применять при строительстве дорог. Об этом заявил директор муниципального предприятия "Коммунальник" Дмитрий Хаджинов.

"Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильные установки и четыре установки "Грохот" для разделения бетона на четыре фракции", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, Минстрой передал специалистам мобильную шредерную установку. На полигоне площадью 37 гектаров уже накоплено почти 2,5 миллиона тонн строительного мусора, который и перерабатывают в бетонную крошку.