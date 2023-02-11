Учёные выяснили, что могло способствовать зарождению жизни на Земле
Учёные назвали марганец вероятным источником зарождения жизни на Земле
Марганец мог быть элементом, который способствовал зарождению жизни на Земле. К такому выводу пришли сотрудники Рочестерского университета (США). Результаты их исследования опубликовал сайт вуза.
Учёные собрали в Западной Австралии раннеземные цирконы и стали на них воздействовать высокой температурой и давлением, чтобы выявить показатели, которые были в них миллиарды лет назад. Полученные данные ввели в компьютерную модель, которая показала, что в цирконах в высоких концентрациях был марганец. Ранее же считалось, что ключевым компонентом химического состава, который привёл к возникновению жизни на нашей планете, была медь.
Учёные предполагают, что именно марганец мог стать важным элементом в цепочке между ранней Землёй и возникшими позднее биологическими системами.
Ранее учёные выяснили, что технический прогресс человечества ускоряет эволюцию обезьян. Специалисты провели 150 тысяч часов экспериментов в 60 разных уголках обитания обезьян чуть ли не по всему миру.
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