Учёные выяснили, что могло способствовать зарождению жизни на Земле

Учёные собрали в Западной Австралии раннеземные цирконы и стали на них воздействовать высокой температурой и давлением, чтобы выявить показатели, которые были в них миллиарды лет назад. Полученные данные ввели в компьютерную модель, которая показала, что в цирконах в высоких концентрациях был марганец. Ранее же считалось, что ключевым компонентом химического состава, который привёл к возникновению жизни на нашей планете, была медь.