На КАД в Петербурге образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП
Авария с участием 14 автомобилей произошла на КАД в Петербурге
Массовое ДТП произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в аварию попало 14 легковых автомобилей. Пострадавших, к счастью, нет.
Очевидцы сняли последствия массовой аварии на КАД в Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент произошёл на 54-м километре внутреннего кольца КАД, недалеко от Большого Обуховского моста. Из-за аварии в районе ДТП образовалась трёхкилометровая пробка — сейчас движение возможно лишь по одной полосе из четырёх.
Ранее Лайф писал, что в ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали пятеро детей и двое взрослых. Ученики были доставлены в районную больницу для осмотра у хирурга и травматолога, также помощь оказывали местные психологи.
Кадр из видео LIFE