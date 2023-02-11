На КАД в Петербурге образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

Массовое ДТП произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в аварию попало 14 легковых автомобилей. Пострадавших, к счастью, нет.

Очевидцы сняли последствия массовой аварии на КАД в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на 54-м километре внутреннего кольца КАД, недалеко от Большого Обуховского моста. Из-за аварии в районе ДТП образовалась трёхкилометровая пробка — сейчас движение возможно лишь по одной полосе из четырёх.