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11 февраля, 13:27

На КАД в Петербурге образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

Авария с участием 14 автомобилей произошла на КАД в Петербурге

Массовое ДТП произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в аварию попало 14 легковых автомобилей. Пострадавших, к счастью, нет.

Очевидцы сняли последствия массовой аварии на КАД в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл на 54-м километре внутреннего кольца КАД, недалеко от Большого Обуховского моста. Из-за аварии в районе ДТП образовалась трёхкилометровая пробка — сейчас движение возможно лишь по одной полосе из четырёх.

Машина больницы попала в ДТП при перевозке пациентов на гемодиализ, погибло четверо

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Ранее Лайф писал, что в ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали пятеро детей и двое взрослых. Ученики были доставлены в районную больницу для осмотра у хирурга и травматолога, также помощь оказывали местные психологи.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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