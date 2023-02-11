В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку самолёта, готовившегося к вылету в Москву

В самарском аэропорту Курумоч при подгоне автотрапа повреждения получил самолёт Boeing-737 авиакомпании "Победа", который готовился к вылету в Москву. В итоге воздушное судно было отправлено на стоянку для ожидания техников, а по факту произошедшего инцидента Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров в связи с авиационным событием в аэропорту Курумоч", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Сейчас пассажиры ожидают резервный борт, чтобы продолжить своё путешествие. На этот рейс зарегистрировано 160 человек.