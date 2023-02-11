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11 февраля, 13:48

В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку самолёта, готовившегося к вылету в Москву

<p>Повреждения у самолёта. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура</p>

Повреждения у самолёта. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

В самарском аэропорту Курумоч при подгоне автотрапа повреждения получил самолёт Boeing-737 авиакомпании "Победа", который готовился к вылету в Москву. В итоге воздушное судно было отправлено на стоянку для ожидания техников, а по факту произошедшего инцидента Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров в связи с авиационным событием в аэропорту Курумоч", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Сейчас пассажиры ожидают резервный борт, чтобы продолжить своё путешествие. На этот рейс зарегистрировано 160 человек.

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Ранее Лайф писал, что молния попала в самолёт авиакомпании AnadoluJet при заходе на посадку в Анталье. К счастью, пассажирский лайнер благополучно приземлился, в результате инцидента никто не пострадал.

Наталья Исакова
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