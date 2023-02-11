В Подмосковье из избы XIX века сделали арт-объект со старинными экспонатами

В деревне Аверкиево Московской области из деревянной избы конца XIX века сделали арт-объект с атмосферой русского быта. Как сообщает телеканал "360", здание долго пустовало.

Дом принадлежит семье Павла Кашина. Однажды к нему приехал погостить знакомый художник, который и предложил сделать из избы музей. В итоге стены расписали поговорками из сборника Владимира Даля, а внутри расставили старинные вещи: мебель, книги и другие предметы. Коллекция до сих пор пополняется.

Рядом с избой появился ещё один дом. Его выкупили у соседей, которые планировали снести здание. Для чего его будут использовать — пока не уточняется.