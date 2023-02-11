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11 февраля, 13:37

В Подмосковье из избы XIX века сделали арт-объект со старинными экспонатами

<p>Из старинной избы в Подмосковье сделали арт-объект. Обложка © Телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskovnyj-derevjannyj-dom-xix-veka-prevratili-v-art-obekt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a> </p>

Из старинной избы в Подмосковье сделали арт-объект. Обложка © Телеканал "360"

В деревне Аверкиево Московской области из деревянной избы конца XIX века сделали арт-объект с атмосферой русского быта. Как сообщает телеканал "360", здание долго пустовало.

Дом принадлежит семье Павла Кашина. Однажды к нему приехал погостить знакомый художник, который и предложил сделать из избы музей. В итоге стены расписали поговорками из сборника Владимира Даля, а внутри расставили старинные вещи: мебель, книги и другие предметы. Коллекция до сих пор пополняется.

На Кубани демонтировали арт-объект, который в народе прозвали "анальной пробкой"

На Кубани демонтировали арт-объект, который в народе прозвали "анальной пробкой"

Рядом с избой появился ещё один дом. Его выкупили у соседей, которые планировали снести здание. Для чего его будут использовать — пока не уточняется.

Ранее Лайф писал о том, что в Калининграде сотрудники зоопарка сделали музейный экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа.

Илья Суриков
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