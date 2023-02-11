"Душил, пинал и унижал": Житель Красноярска избил соседку и её щенка из-за случайного стука в дверь

Житель Красноярска жестоко избил соседку и её щенка, который недавно перенёс операцию. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что собака случайно задела хвостом дверь в квартиру мужчины. Сначала тот начал ругать хозяйку животного, а потом и вовсе накинулся на обоих с кулаками. При этом девушка всячески пыталась уладить скандал, извиняясь перед неадекватом. О произошедшем в соцсетях рассказала подруга пострадавшей сибирячки.

"Этот урод душил щенка, бил, скинул с лестницы. Бил девушку, весом максимум 50 килограммов. Бил головой об пол, пинал, сидел сверху, бил и унижал. Она еле вырвалась", — написала Татьяна.

При этом в региональном управлении МВД России сообщили, что сосед также распылил газовый баллончик. Медики уже зафиксировали травмы, которые мужчина нанёс девушке. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.