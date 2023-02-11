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11 февраля, 14:25

"Душил, пинал и унижал": Житель Красноярска избил соседку и её щенка из-за случайного стука в дверь

Житель Красноярска избил соседку и её щенка из-за случайного стука в дверь

<p>Пострадавшая девушка и её щенок. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall607457833_22249" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Татьяна</a></p>

Пострадавшая девушка и её щенок. Обложка © VK / Татьяна Татьяна

Житель Красноярска жестоко избил соседку и её щенка, который недавно перенёс операцию. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что собака случайно задела хвостом дверь в квартиру мужчины. Сначала тот начал ругать хозяйку животного, а потом и вовсе накинулся на обоих с кулаками. При этом девушка всячески пыталась уладить скандал, извиняясь перед неадекватом. О произошедшем в соцсетях рассказала подруга пострадавшей сибирячки.

"Этот урод душил щенка, бил, скинул с лестницы. Бил девушку, весом максимум 50 килограммов. Бил головой об пол, пинал, сидел сверху, бил и унижал. Она еле вырвалась", — написала Татьяна.

При этом в региональном управлении МВД России сообщили, что сосед также распылил газовый баллончик. Медики уже зафиксировали травмы, которые мужчина нанёс девушке. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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Наталья Исакова
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