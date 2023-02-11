Сани столкнулись с автомобилем в Башкирии

Всё случилось в Бирском районе. Брат и сестра решили отправиться на санях, запряжённых лошадью, в магазин, расположенный в селе Силантьеве. Прямо на пути они врезались в машину. От сильного удара девушка получила сотрясение и ушибленную рану лба. Кроме того, животное, испугавшись, убежало. Его попытался догнать брат пострадавшей, ему это удалось. Однако мужчину побил родственник водителя повреждённого автомобиля — он получил несколько ударов в голову.