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11 февраля, 14:46

Сани столкнулись с автомобилем в Башкирии

В Башкирии брат и сестра на санях с лошадью столкнулись с машиной, их госпитализировали

<p>Столкнувшиеся в Башкирии сани и авто. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_batash/2482" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Batash</a></p>

Столкнувшиеся в Башкирии сани и авто. Обложка © Telegram / Mash Batash

В Башкирии произошло весьма необычное дорожно-транспортное происшествие. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Всё случилось в Бирском районе. Брат и сестра решили отправиться на санях, запряжённых лошадью, в магазин, расположенный в селе Силантьеве. Прямо на пути они врезались в машину. От сильного удара девушка получила сотрясение и ушибленную рану лба. Кроме того, животное, испугавшись, убежало. Его попытался догнать брат пострадавшей, ему это удалось. Однако мужчину побил родственник водителя повреждённого автомобиля — он получил несколько ударов в голову.

Брата и сестру госпитализировали. Истинный виновник аварии пока не установлен, этим занимается полиция.

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Светлана Оперук
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