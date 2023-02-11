Сани столкнулись с автомобилем в Башкирии
В Башкирии брат и сестра на санях с лошадью столкнулись с машиной, их госпитализировали
Столкнувшиеся в Башкирии сани и авто. Обложка © Telegram / Mash Batash
В Башкирии произошло весьма необычное дорожно-транспортное происшествие. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.
Всё случилось в Бирском районе. Брат и сестра решили отправиться на санях, запряжённых лошадью, в магазин, расположенный в селе Силантьеве. Прямо на пути они врезались в машину. От сильного удара девушка получила сотрясение и ушибленную рану лба. Кроме того, животное, испугавшись, убежало. Его попытался догнать брат пострадавшей, ему это удалось. Однако мужчину побил родственник водителя повреждённого автомобиля — он получил несколько ударов в голову.
Брата и сестру госпитализировали. Истинный виновник аварии пока не установлен, этим занимается полиция.
Ранее авария с участием 14 автомобилей произошла на КАД в Петербурге. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются на месте происшествия. Пострадавших, к счастью, нет.