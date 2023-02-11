Австрийская федерация футбола не дала Драговичу перейти в "Локомотив"

Австрийская федерация футбола выступила против перехода сербского защитника и игрока сборной Австрии Александра Драговича в "Локомотив". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, московский клуб в ходе нынешнего трансферного окна хотел видеть в своих рядах 31-летнего защитника "Црвены звезды", но австрийская сторона не дала осуществить эту задумку.

За сербскую команду Драгович в этом сезоне провёл 28 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. До этого он также играл за киевское "Динамо", "Базель", "Лестер" и другие клубы.