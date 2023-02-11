Российские медики раскритиковали выводы коллег из США о связи калорийности еды и старения

Российские медики раскритиковали результаты исследования учёных Колумбийского университета о том, что ограничение калорий якобы замедляет процесс старения. Как отметил председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ имени Ломоносова, врач-гериатр Валерий Новосёлов, эксперимент американских коллег проводился недолго (всего два года), в связи с чем наблюдения специалистов нельзя считать корректными. Медик подчеркнул, что процесс старения требует воздействия множества факторов.

"Продолжительность жизни — это очень сложный, многофакторный показатель условий, в которых мы обитаем: социальных условий, доступности медицинской помощи, качества питания, возможности не заниматься тяжёлым физическим трудом", — отметил Новосёлов в беседе с РБК.

В свою очередь заместитель директора Института общей клинической патологии Юрий Конев напомнил, что с возрастом необходимо постепенно снижать калорийность пищи (на 10% после 45 лет и на 15% после 60 лет), однако до преклонных лет не рекомендуется исключать из рациона белковые продукты, чтобы предотвратить астению. Кроме того, недавно проведённое австралийскими учёными исследование показало, что продолжительность жизни людей с дефицитом массы тела меньше, чем у граждан с небольшим избыточным весом.

Как сообщало агенство Bloomberg, специалисты Колумбийского университета пришли к выводу, что сокращение калорий в рационе на 25% может якобы замедлить старение. В ходе исследования, которое длилось на протяжении двух лет, добровольцев разделили на две группы. Одна употребляла на 25% калорий меньше, а другая продолжала питаться как обычно. Результаты показали, что у людей из первой группы замедлились темпы старения.