Британский король Карл III выбрал эмблему коронации, её создал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Об этом говорится в заявлении на сайте королевской семьи.

"Эмблема была вдохновлена любовью короля к миру природы. Она объединяет флору четырёх народов Соединённого Королевства: английская роза, шотландский чертополох, уэльский нарцисс и ирландский трилистник. Вместе цветы создают форму короны святого Эдуарда, которой Его Величество Король будет коронован во время службы коронации в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая", — сказано в сообщении.

Пресс-служба королевской семьи уточнила, что эмблема разрабатывалась с использованием красного, белого и синего цветов, символизирующих британский флаг. Изображение будет присутствовать в том числе на сувенирной продукции.

Напомним, что ранее также была представлена монограмма, которая состоит из первых букв имени Charles и слова Rex, а также римской цифры III. Над этими символами разместилось изображение короны Тюдоров.

Монограмма Карла III. Фото © Royal.uk