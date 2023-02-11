Карл III выбрал эмблему коронации
Эмблема коронации Карла III. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) theroyalfamily
Британский король Карл III выбрал эмблему коронации, её создал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Об этом говорится в заявлении на сайте королевской семьи.
"Эмблема была вдохновлена любовью короля к миру природы. Она объединяет флору четырёх народов Соединённого Королевства: английская роза, шотландский чертополох, уэльский нарцисс и ирландский трилистник. Вместе цветы создают форму короны святого Эдуарда, которой Его Величество Король будет коронован во время службы коронации в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая", — сказано в сообщении.
Пресс-служба королевской семьи уточнила, что эмблема разрабатывалась с использованием красного, белого и синего цветов, символизирующих британский флаг. Изображение будет присутствовать в том числе на сувенирной продукции.
Напомним, что ранее также была представлена монограмма, которая состоит из первых букв имени Charles и слова Rex, а также римской цифры III. Над этими символами разместилось изображение короны Тюдоров.
Монограмма Карла III. Фото © Royal.uk
Ранее стало известно, что британская группа Spice Girls может выступить в легендарном составе, включая Викторию Бекхэм, на коронации Карла III. Примечательно, что на возможное возвращение группы намекнула и одна из её лидеров Мел Би.