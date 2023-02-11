СМИ сообщили о приглашении принца Гарри с супругой Меган Маркл на коронацию Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл включены в список приглашённых на коронацию Карла III. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на источник в Уайтхолле.

Сейчас в британском правительстве разрабатывается подробный план, чтобы присутствие Гарри и Меган никак не затмевало коронацию после того, как принц Сассекский высказал ряд претензий королевской семье в автобиографии "Запасной".

"Они внесены в список, и планирование идёт полным ходом, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет как можно более гладко — без каких-либо драм", — приводит издание слова источника.

При этом, по данным газеты, официальные лица не хотят, чтобы братья Гарри и Уильям оказались вместе на публике. По этой причине в Вестминстерском аббатстве организуют рассадку гостей так, чтобы принцы не были запечатлены вместе.