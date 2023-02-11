В Краснодаре пьяный пациент накинулся с кулаками на фельдшера скорой помощи

В Краснодаре мужчина избил работника скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщили в региональном главке УМВД России.

В ведомстве уточнили, что сначала мужчина рассказал полицейским о пропаже личных вещей и попросил вызвать ему скорую. Когда медики приехали, он ударил одного из них.

"На месте находился 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он бросился с кулаками на фельдшера выездной бригады и нанёс удары по лицу. Результат — сотрясение головного мозга и глубокая рана в области глаза", — указали в телеграм-канале краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.