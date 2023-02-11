Власти Грузии обвинили Киев в попытках открыть в стране второй фронт против России
Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Киев в желании втянуть Тбилиси в конфликт на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что киевские власти продолжают пытаться буквально втащить Тбилиси в российско-украинский конфликт. Их целью, по его словам, является открытие второго фронта против Москвы.
"Попытки, чтобы этот конфликт [на Украине] каким-то образом перекинулся на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть второй фронт", — заявил журналистам Гарибашвили.
По его словам, с данной целью, в частности, два года назад в Грузию из Украины был специально послан экс-президент республики Михаил Саакашвили. Тем не менее, несмотря на все провокации, Тбилиси будет принимать только те решения, что нужны стране и грузинскому народу, подчеркнул Гарибашвили.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с РФ. В частности, спикер службы внешних связей ЕС Петер Стано подчеркнул, что Брюссель пойдёт на дополнительные меры против государств, которые помогают Москве обходить санкции.
ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE