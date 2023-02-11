Россиянка Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Австрии

Потапова победила со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Спортсменка была посеяна под восьмым номером. В финале она сыграет с победительницей матча, в котором будут участвовать спортсменки из Греции Мария Саккари (1) и Хорватии Петра Мартич (6). Нынешний турнир проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 12 февраля, призовой фонд — 259 тысяч долларов.