Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 16:17

Россиянка Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Австрии

Российская спортсменка Анастасия Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Линце (Австрия), обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Потапова победила со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Спортсменка была посеяна под восьмым номером. В финале она сыграет с победительницей матча, в котором будут участвовать спортсменки из Греции Мария Саккари (1) и Хорватии Петра Мартич (6). Нынешний турнир проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 12 февраля, призовой фонд — 259 тысяч долларов.

42-летняя Винус Уильямс снова начала ходить после травмы и надеется вернуться в теннис

42-летняя Винус Уильямс снова начала ходить после травмы и надеется вернуться в теннис

Ранее Лайф писал, что Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов после победы Арины Соболенко на Australian Open. Напомним, белорусская спортсменка обыграла казахстанку Елену Рыбакину. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Соболенко впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Anca Tepei

Никита Осипов
  • Новости
  • Теннис
  • анастасияпотапова
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров