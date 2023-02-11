Россиянка Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Австрии
Российская спортсменка Анастасия Потапова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Линце (Австрия), обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову.
Потапова победила со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Спортсменка была посеяна под восьмым номером. В финале она сыграет с победительницей матча, в котором будут участвовать спортсменки из Греции Мария Саккари (1) и Хорватии Петра Мартич (6). Нынешний турнир проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 12 февраля, призовой фонд — 259 тысяч долларов.
Ранее Лайф писал, что Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов после победы Арины Соболенко на Australian Open. Напомним, белорусская спортсменка обыграла казахстанку Елену Рыбакину. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Соболенко впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.
ТАСС / IMAGO / Anca Tepei