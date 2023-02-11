Политолог объяснил, почему третьей мировой не будет

Плюрализм мнений является неотъемлемой частью международной политики, поэтому предупреждение французского политика Флориана Филиппо о том, что украинский президент Владимир Зеленский может развязать третью мировую войну, можно отнести к альтернативным суждением по отношению к политической элите. Об этом сообщил политолог Сергей Маркелов. По его словам, подобные риски минимальны с точки зрения здравого смысла.

"Риски начала третьей мировой войны небольшие. Мировая политика устроена так, чтобы были разные мнения. Есть коллективное мнение Запада, есть и индивидуальные мнения, исходящие от таких политиков, как Филиппо. Поэтому мы имеем в информационном поле разные заявления. Это признак демократии. Это нормально", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Маркелов отметил, что западные лидеры прекрасно понимают, что их политические шаги идут вразрез со здравым смыслом, но тем не менее они выбрали "путь коллективного безумия", а Зеленский в этой ситуации попросту является пешкой в большой игре против России. О реальной поддержке Украины на Западе никто, по мнению политолога, и вовсе не думает.