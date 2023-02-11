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11 февраля, 16:43

Политолог объяснил, почему третьей мировой не будет

Эксперт Маркелов: Запад выбрал путь коллективного безумия, но не решится на третью мировую

Плюрализм мнений является неотъемлемой частью международной политики, поэтому предупреждение французского политика Флориана Филиппо о том, что украинский президент Владимир Зеленский может развязать третью мировую войну, можно отнести к альтернативным суждением по отношению к политической элите. Об этом сообщил политолог Сергей Маркелов. По его словам, подобные риски минимальны с точки зрения здравого смысла.

"Риски начала третьей мировой войны небольшие. Мировая политика устроена так, чтобы были разные мнения. Есть коллективное мнение Запада, есть и индивидуальные мнения, исходящие от таких политиков, как Филиппо. Поэтому мы имеем в информационном поле разные заявления. Это признак демократии. Это нормально", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Маркелов отметил, что западные лидеры прекрасно понимают, что их политические шаги идут вразрез со здравым смыслом, но тем не менее они выбрали "путь коллективного безумия", а Зеленский в этой ситуации попросту является пешкой в большой игре против России. О реальной поддержке Украины на Западе никто, по мнению политолога, и вовсе не думает.

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Ранее Лайф писал, что лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Зеленский и другие лидеры стран ЕС могут развязать третью мировую войну. Так политик отреагировал на состоявшееся на днях европейское турне украинского лидера.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Наталья Исакова
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